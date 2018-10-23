Sırbistan'ın Bela Palanka şehri yakınlarında, 12 metre yüksekliğindeki kayalığa inşa ettiği evde yaşayan Miroslav Pavlovic, 40 yıldır doğayla iç içe yaşamanın keyfini sürüyor
1
1|30
Sırbistan'ın güneydoğusundaki Bela Palanka şehri yakınlarında, 12 metre yüksekliğindeki bir kayalığa inşa ettiği evde yaşayan Miroslav Pavlovic, 40 yıldır doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyor.
2
2|30
Komşularının özenerek baktığı evi 40 yıl önce inşa eden 64 yaşındaki Pavlovic, ailesinden ayrılıp "kendi yuvasını" kurmaya karar verdiğinde doğru yer olarak çocukluğundan beri geldiği bu kayalığı seçti.
3
3|30
Çocuk yaşta bu kayalığa çıkıp civardaki dağları izleyen Pavlovic, bu kayalığa bir ev inşa etmenin o günlerden kalma bir hayal olduğunu söyledi.
4
4|30
AA muhabirine konuşan Pavlovic, henüz 20'li yaşlardayken biriktirdiği para ile burada kendi evini inşa etmek istediğini kaydederek "Ailemden ayrılmanın vakti gelmişti. Bu kayalığa yaptığım evin bir odası, çocukluğumda izlediğim dağları görüyor." dedi.
5
5|30
Okuma yazma bilmeyen Pavlovic, evinin her odasını ışık alacak şekilde inşa ettiğini anlatarak "Burada bir ev yapmak benim çocukluk hayalimdi." diye konuştu.
6
6|30
Pavlovic, en zor kısmının gerekli malzemeleri kayalığın tepesine çıkarmak olduğunu belirterek "Malzemeleri önce at arabasıyla kayalığın yakınlarına taşıdım. Ardından tanıdıklarımla tüm bu malzemeleri sırtımızda bu noktaya taşıdık." diye konuştu.
7
7|30
"DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAYI SEVİYORUM"
Kayalığın tepesindeki evinde doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyleyen Pavlovic, uzun yıllar tek başına kaldığı bu eve şimdi kızı ve torunuyla geldiğini ve torunu ile burada vakit geçirmekten büyük keyif aldığını anlattı.
8
8|30
Evi inşa ederken doğaya ayak uydurduğunu ifade eden Pavlovic, "Ben doğa insanıyım. İnsanın güzel bir yaşam sürmesi için ihtiyacı olan şeyleri biliyorum. Güzel bir düzen ve güneşli bir ortam oluşturdum. Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım. Çatıyı yaparken her odanın güneş alabileceği açıları yakalamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
9
9|30
Hayatı boyunca çatı, ağaç ev ve dağ evleri yapan Pavlovic, doğada çalışmayı çok sevdiğini ve başkalarının yapmayı kabul etmediği işleri yaptığını sözlerine ekledi.
10
10|30
11
11|30
12
12|30
40 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ DİKİTİN ÜZERİNDEKİ EVDE KALIYOR
Gürcistan'ın batı kesiminde Çiatura kasabası yakınlarındaki Katskhi dikiti, görenlerde ufak bir şaşkınlık yaratıyor.
13
13|30
Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kireçtaşı sütunu olan Katskhi dikiti, bölgenin her yerinden rahatlıkla görülebiliyor.
14
14|30
Çok özel bir konumda yer alması ve muhteşem manzarası nedeniyle hem geçmiş hem de günümüzdeki insanlar buranın çok özel olduğunu düşünüyor.
15
15|30
Katskhi dikitinin en tepesine inşa edilen kilise ise milattan sonra 6. ve 8. yüzyılları arasında günah çıkartan papaz Aziz Maximus'a atfedilerek inşa edilmiş.
16
16|30
Günümüzde ise dikitin tepesinde antik kilisenin yalnızca kalıntıları bulunuyor.
17
17|30
Hristiyanlıktan önce paganların da kutsal gördüğü Katskhi dikitine tarih boyunca pek çok anlamlar yüklenildiği söyleniyor.
18
18|30
Örneğin dikit ilk olarak bereketle ilişkilendirilmiş.
19
19|30
Daha sonra ise insanın dünyayla bağlantısının kesilmesini sağlayan obje olarak düşünülmüş.
20
20|30
1944 yılında alimler tarafından ilk kez incelenen Katshi dikitinde 2007 yılında küçük bir kireçtaşı tabakası keşfedilmişti.
21
21|30
Bu tabaka üzerinde 13. yüzyıldaki eski yazı diline ait ait Gürcü alfabesiyle yazılmış bir yapıt bulunmuştu.
22
22|30
Şimdilerde kilisenin sadece kalıntarının yer aldığı dikitte bir manastır bulunuyor ve manastırda sadece bir papaz yaşıyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.