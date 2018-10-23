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Evi inşa ederken doğaya ayak uydurduğunu ifade eden Pavlovic, "Ben doğa insanıyım. İnsanın güzel bir yaşam sürmesi için ihtiyacı olan şeyleri biliyorum. Güzel bir düzen ve güneşli bir ortam oluşturdum. Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım. Çatıyı yaparken her odanın güneş alabileceği açıları yakalamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.