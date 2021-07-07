Kayalıklara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İHA

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki kayalık alana çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 10.00 sularında Satılar-Birci yol ayrımı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Salih Has (65) yönetimindeki 09 FN 355 plakalı otomobilin yol kenarındaki kayalık alana çarpması sonucu yaşanan kazada, sürücü Has ile birlikte Muzaffer Aktürk (63) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan aynı aileden iki kişiyse ağır yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan yaralılar çıkarıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı noktada, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmanın ardından Salih Has ile Muzaffer Aktürk’ün cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.