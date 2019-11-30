Kaybettikleri için besteliyor

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Kerem Görsev Trio'yu ağırladı. Görsev, kendi bestelerine yer verdiği konserinde "Sevdiğim birini kaybettiğim zaman içimden ona şarkı yazmak geliyor" diyerek eserlerin ortaya çıkış hikâyelerini paylaştı.
'I Remember Your Face': 11 yıl boyunca görmediği babası için besteledi.
'Story Teller': Mentörüm dediği, Türk cazının önemli kontrbasçılarından Oğuz Durukan için besteledi.
'Sunday': Spor spikeri Kenan Onuk için besteledi.
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