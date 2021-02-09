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Borsa İstanbul’a yatırımcı ilgisi devam ediyor. Ancak riskler de kapıda bekliyor. Yatırımcı Rehberi'inde A1 Capital Genel Müdürü Atilla Esen yatırımcının öncelikle zarar etmemesi için uzak durması gereken yatırım davranışlarını sıralıyor.

Esen orta ve uzun vadeli kazanç elde etmek için izlenmesi gereken yatırım stratejisini dile getirirken "Yatırımcılar hisseyi ne zaman alıp ne zaman satsın" sorusuna cevap verecek.

TREND DÖNÜŞÜMLERİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Programda trendlerin nasıl takip edileceği, trend dönüşümlerinin nasıl anlaşılacağına ilişkin sorular masaya yatırılırken, hangi hisselerde uzun vadeli hangi hisselerde daha kısa vadeli yatırım yapılmalı sorusu da cevap buluyor. Yatırımcı Rehberi'nde ayrıca bir hisse yatırımı yapıldığında o şirketi yatırımcılar nasıl takip etsin, ne zaman alarm duruma geçsin sorularına yanıt aranıyor.

Esen, yatırımcıların aracı kurumlardan yeterince faydalanıp faydalanmadığına dair görüşlerini ve Borsa İstanbul'un araştırma departmanlarına vereceği destek kararı ile ilgili görüşlerini dile getiriyor.