Küçük kız 13 gündür kayıp...

Yenisu köyünün yaylasında, babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

A.A'nın haberine göre, küçük kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kayıp çocuğun anne ve babası, sağlık kontrollerinin ardından elleri kelepçeli olarak Turhal Adliyesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında önceki gün küçük kızın anne ve babası ile amcası Niyazi Atış gözaltına alınmış, amca Atış dün savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

DEDESİNİN MEZARI AÇILDI



Küçük kızın öldürülüp, 1 yıl önce ölen dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü yönündeki iddia üzerine 3 gün önce Yenisu köyü içindeki mezarlık açıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde köy mezarlığında arama yaptı. Fakat bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca 2 gün önce ise Evrim'in yaşadığı yayla çevresinde bulunan hayvanların dışkı birikintisi de kepçe ile arama yapıldı ancak bir sonuç alınamadı.



70 BİN METREKARELİK ALAN 3 KEZ ARANDI



Evrim için Tokat İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Evrim'e ulaşmak için 70 bin metrekarelik alanda arama yapıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 komando timi, 6 Jandarma Özel Harekât timi, 85 jandarma personeli, 16 AFAD personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelen vatandaşlar da katıldı. Ayırca arama çalışmalarına, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de yer aldı. Evrim'i arama çalışmalarında Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, köyde Evrim’in ailesinin ve amcası Niyazi Atış'ın yaylada bulunan çadırlarında tarama yaptı. Dalga boyutlu ışık kaynağı ile Evrim'e ait kan izi arandı, ama sonuç çıkmadı. Ekipler bugün de Evrim'in kaybolduğu yayladan yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yazıtepe Baraj Gölü'nde balık adamlar aracılığı ile arama çalışması yaptı. Şu ana kadar bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Çalışmalardan günlerdir bir sonuç çıkmaması nedeni ile daha önce aramalara katılan yöre halkının da rutin işlerine döndüğü görüldü.

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