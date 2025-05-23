Kayınbirader eniştesini bıçakla öldürdü!

İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşen olayda iddiaya göre, İlkay Yersaloğlu tartıştıkları için babasının evine giden eşi ve çocuklarını almak üzere kayınpederinin evini gitti.

DAMAT İLE KAYINPEDERİ TARTIŞTI

İHA'daki habere göre taraflar konuşmaya başladı. Bu sırada İlkay Yersaloğlu, kayınpederi ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya eşinin kardeşi olan Y.Ç. de dahil oldu.

ENİŞTESİNİ BIÇAKLA YARALADI

Arbede esnasında Y.Ç., eniştesi İlkay Yersaloğlu'nu bıçakla yaraladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan Y.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

KENDİ İSTEĞİYLE TABURCU OLDU

İlkay Yersaloğlu, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından iddiaya göre kendi isteğiyle taburcu olarak Taşoluk Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Evine dönen yaralı İlkay Yersaloğlu, aynı gün gece saatlerinde tekrardan rahatsızlandı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Zanlı Y.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.