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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!

        Yozgat'ta, 31 yaşındaki Yıldıray Okhan, borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi 60 yaşındaki Kudret Polat'ı (60) bıçaklayarak öldürdü. Yıldıray Okhan, polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:37
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        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
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        Yozgat'ta Yıldıray Okhan (31), gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın (60) Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        YANINDAKİ BIÇAKLA YARALADI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldıray Okhan, yanındaki bıçakla kayınvalidesini yaraladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Yıldıray Okhan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Yozgat
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