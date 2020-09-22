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Kayıp genç tarlada başından vurulmuş halde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür kayıp olan Mithat Geleş, bir tarlada başından vurulmuş halde bulundu. Üç aylık evli olan Geleş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi

mersin kayıp genç
İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 gündür kayıp olan genç bir tarlada ölü bulundu.

Üç ay önce evlenen 28 yaşındaki Mithat Geleş, 20 Eylül 2020 tarihinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi genç için kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Mithat Geleş'in cansız bedeni Sucular Mahallesi’nde bir tarlada bulundu.

Başından vurulduğu belirlenen Geleş’in ölüm sebebi araştırılıyor. Mithat Geleş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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