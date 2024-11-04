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        Haberler Gündem Kayıp işçiden 10 gündür haber alınamıyor - Güncel haberler

        Kayıp işçiden 10 gündür haber alınamıyor

        Artvin'in Şavşat ilçesinde 10 gün önce kaybolan inşaat işçisini arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 18:33 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:33
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        Kayıp işçiden 10 gündür haber alınamıyor
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        Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer, prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim'de Şavşat'ın Karaağaç köyüne geldi.

        Çalışma arkadaşlarınca 26 Ekim'de Gezer'in kaybolduğu yönünde yapılan ihbarın ardından jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Ekipler, 80 personel, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de yardımıyla 10 gündür devam ettikleri çalışmalarını bugün de sürdürdü.

        Öte yandan, bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan 4 bin 96 saatlik görüntü kayıtlarının incelemesinin de devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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