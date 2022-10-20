Kroki umut olmuştu ama... 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da 58 gündür haber alınmayan ve en son kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğü iddia edilen Muhammet Fatih Güç'ü (21), arama çalışmaları, 33 gün sonra baba Mehmet Güç'e ulaştırılan bir kroki ile yeniden başladı. Tahta üzerine çizilen krokide belirtilen bölgede polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında Güç'ün izine rastlanılamadı.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan biri olan Muhammet Fatih Güç, 24 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Aile, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunurken, gencin arkadaşları, baba Mehmet Güç'e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Mehmet ve Emine Güç çifti, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan adrese gelerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

KANALİZASYONDA 7 KİLOMETRE MESAFE TARANDI İtfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde arama gerçekleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç'e rastlanılmadı. Bunun üzerine çalışma durduruldu.

KROKİ AİLEYİ UMUTLANDIRDI, 33 GÜN SONRA TEKRAR ÇALIŞMA BAŞLATILDI Kanalizasyonda 33 gün önce sona erdirilen arama çalışmaları, baba Mehmet Güç'e kimliği belirsiz kişi tarafından tahta üzerine çizilmiş bir krokiyi mermerciye bırakmasıyla tekrar başlatıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran Güç çifti, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet´in aranmasını talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"BÜYÜK BİR UMUTLA GELDİK" Arama çalışmalarını izleyen Mehmet Güç, "Oğlumun arkadaşıymış ve polisten korktuğu için mermerciye bu krokiyi bırakmış. Cesedin orada ve tanınmayacak vaziyette olduğunu söylemiş. 112'yi aradık ve yetkili arkadaşlarımız geldi. Daha önce arama yapılmıştı ama burası aranmamıştı. Bu krokiyi elimize verince büyük bir umutla geldik. Gelecek haberi bekliyoruz" dedi.

"SADECE BURAYI ARASINLAR" Anne Emine Güç ise "Krokiyi bırakıp hiçbir yeri aramasınlar, sadece burayı arasınlar demişler. Ben burada olduğundan eminim. Hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu.