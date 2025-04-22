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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ormanlık alanda, kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadının yanmış cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:16 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:16
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        Bir hafta önce kendisinden haber alınamayan D.O'nun yakınları, emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

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        Ormanlık alanı araştıran ekipler bir ağacın altında yakılmış bir cansız beden buldu. Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda cansız bedenin D.O'ya ait olduğu belirlendi.

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        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından D.O'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere kentteki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen İ.G. yakalandı.

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        Gözaltına alınan İ.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce bir arkadaşının telefonla arayarak bir kadının kayıp olduğu bilgisini verdiğini söyledi.

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        Arama çalışmalarının ekiplerce cansız bedenin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığını kaydeden Solak, şöyle konuştu:

        "Polis ekipleriyle bölgeye geldik. Birkaç yere baktık. O günlerde karlıydı. Ormanlık alanda girecekleri en müsait yer buraydı. Arama esnasında ikiye ayrıldık. Yakınlarda kadının kolyesini ve anahtarını bulduk. Biraz ileri gidince cesedi bulduk. Ceset yanmıştı. Sadece başının arka kısmındaki saçları duruyordu. Yüz üstü yatmış vaziyetteydi. Cinayeti işleyen de belli, biliniyor."

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        Cinayet zanlısının cesedin bulunduğu noktaya yakın bir mahallede yaşadığını söyleyen Solak, "Daha önce ölen kadının ablasını da bıçakladı. Muhtemelen bir şeyler var. Canice bir iş. Üzüldük." dedi.

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