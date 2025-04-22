Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu

Arama çalışmalarının ekiplerce cansız bedenin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığını kaydeden Solak, şöyle konuştu:

"Polis ekipleriyle bölgeye geldik. Birkaç yere baktık. O günlerde karlıydı. Ormanlık alanda girecekleri en müsait yer buraydı. Arama esnasında ikiye ayrıldık. Yakınlarda kadının kolyesini ve anahtarını bulduk. Biraz ileri gidince cesedi bulduk. Ceset yanmıştı. Sadece başının arka kısmındaki saçları duruyordu. Yüz üstü yatmış vaziyetteydi. Cinayeti işleyen de belli, biliniyor."