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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp zihinsel engelli Yusuf aranıyor
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Van'da kaybolan zihinsel engelli Yusuf için 100 kişilik ekip seferber oldu

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Yusuf Karataş için 100 kişilik ekip, dünden beri arama yapıyor. Karataş için seferber olan ekip, jandarma arama-kurtarma köpeği 'Çadır ile birlikte akarsu ve dağlık alanlarda çalışmalarını sürdürüyor

Kayıp zihinsel engelli Yusuf aranıyor
DHA

Van'da kaybolan zihinsel engelli Yusuf Karataş (24) için 100 kişilik ekip, dünden beri arama yapıyor.

Erciş ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde oturan Şevket-İkram Karataş çiftinin zihinsel engelli oğlu Yusuf Karataş, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

En son dün saat 18.00 sıralarında mahallede görülen Karataş'a ulaşamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.

Mahalleye gelen jandarma ve AFAD'dan 100 kişilik ekip, Karataş'ı bulmak için seferber oldu. Jandarma arama-kurtarma köpeği "Çadır"ın da kullanıldığı çalışmalar, akarsu ve dağlık alanlarda sürüyor.

Mahallede oturan Ersin Çiçek, "Bizler de arama çalışmalarına katılıp, destek olmaya çalışıyoruz. Kendisi zihinsel engelli ama daha önce hiç mahalleden ayrılmamıştı. Hayatından endişe ediyoruz ve bulunması için herkes seferber olmuş durumda" dedi.

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