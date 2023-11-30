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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıptı, öldürülmüş halde bulundu!

        Muğla'da kaybolan kişi, öldürülmüş halde bulundu

        Muğla'da, kayıp olarak aranan Halil Çevik, yaşadığı barakanın yakınında ölü bulundu. Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:07
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        Muğla'nın Datça ilçesi Kargı Kızılova mevkisindeki barakada yalnız yaşayan Halil Çevik'ten (53) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen iki çocuk babası Çevik'in yaşadığı barakada olmadığını tespit eden ekipler, bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

        Ekipler, barakanın yakınında Çevik'in hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandı.

        Çevik'in cansız bedeni incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi Kurumu morguna kaldırıldı. Çevik'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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