Kayısı çekirdeği yağı cilde faydaları 0:00 / 0:00

Kayısı çekirdeği yağının kozmetik alanlarda da kullanımı oldukça önemlidir. Konunun uzmanları tarafından onaylanan bir faydası daha vardır. Kayısı çekirdeği yağının cildi temizleme özelliğine sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Cilt sağlığı için canla başla çalışan uzmanlar, kayısı çekirdeğinin bu durumu karşılayabilecek güçte olduğunu söylemişlerdir.

Kayısı çekirdeği yağı cilde faydaları ile sizi yeniden doğmuş hissine ulaştıracaktır. Kayısı Çekirdeği Yağı Cilde Faydaları - Kayısı Çekirdeği Yağı Cilde Nasıl Uygulanır ve Faydaları Neler? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte cevaplar sizlerle…

Kayısı Çekirdeği Yağı Cilde Faydaları

Kayısı çekirdeği yağı cildinizde oluşan enfeksiyonları yok etmede oldukça başarılı bir bitkisel yağdır.

Yara ve yanıklarda da cildinizi iyileştirecek etkiye sahiptir.

Ölü hücreleri yeniler ve cildinizin her zaman canlı ve taze kalmasını sağlar.

Kayısı çekirdeği yağı sivilce yok edici özelliğe sahiptir.

Akneye neden olan cilt iltihabını temizler.

Cildi besleyerek zararlı maddelerden arındırır. Cilt için gerekli olan A ve E vitaminlerini de karşılar.

Göz altlarında oluşan morluklar ve solgunluk tedavisi için kayısı çekirdeği yağı kullanılır.

Hamilelik döneminde meme ucu sağlığı için kullanılabilir. Meme ucundaki çatlakları önlemek için günlük olarak kullanımı önerilir.

Kuru ve cansız saçları canlandırır. Nemini kaybetmiş saçlara doğal nem verir ve saçlarınız her an sağlıklı bir görünüme sahip olur.

Ayak sağlığı için önemlidir. Topuk, parmaklar ve ayak tabanının pürüzsüz olması için oldukça etkilidir.

Cildi besler.

Saç köklerini güçlendirir.

Yüz kaslarını çalıştırır ve kırışıkları önler.

Arı ve böcek sokması gibi durumlarda ağrı ve şişkinliği hafifletiyor.

Kayısı Çekirdeği Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Kayısı çekirdeği cilde oldukça faydalı bir ürün olarak bilinir. Fakat yanlış kullanım sonucu tamamen yağ bir ürün olduğu için ciltte yağlanma veya küçük bezeler oluşturmaya sebep olabilir. Kayısı çekirdeği yağı ciltte nasıl kullanılır sorularına yanıt olarak uzmanların önerdiği bir kullanım şekli vardır. Bu kullanım şekli ise; cilde doğrudan temas etmemesi gerekir. Cildin ihtiyacına göre bir pamuk üzerine birkaç damla sıkılarak temiz cilde sürülür. Bir başka kullanım şekli ise dermatolog onaylı yağsız bakım ürünlerinin içerisine birkaç damla ilave edilerek günlük bakımının içerisine eklenebilir.

Kayısı Çekirdeği Yağı Cilde Zararları

Sivilceye yatkın ciltlerde kullanıldığında dikkatli kullanılmazsa gözenekleri tıkayarak sivilceleri artırabilir.

Kayısı yağını cilde uygulamakta bir sıkıntı bulunmuyor ama içmek isterseniz bir uzmana danışmadan içmemelisiniz.

Kayısı yağının cilde herhangi bir alerjik reaksiyonu bilinmemesine rağmen hassas bir cilde sahipseniz önce küçük bir bölgede test etmenizde fayda var.

Kayısı Çekirdeği Yağı Cilt Lekelerine İyi Gelir Mi?

Kayısı çekirdeği doğru kullanım sonucu sivilceye yatkın cilt tiplerinin sorunlarına derman olabilecek bir üründür. Sivilce sonrası oluşan yaraların tedavisinde veya sivilce izi olan kısımlara düzenli kullanım sonucu maksimim iyileşme sağlar.