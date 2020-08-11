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Kayısı maskesi nasıl yapılır?

Kayısı maskesi, sivilceler ve yağlı ciltler için doğal bakım yönteminde tercih edilen etkili bitkisel yöntemdir. Peki kayısı maskesi tarifi nedir? Kayısı maskesi nasıl yapılır?

Kayısı maskesi

Cilt bakımı ile yaşlanmanın geciktiğini hepimiz biliyoruz. Önemli olan cildin isteklerine ve verdiği sinyallere kulak vermektir. Bu sayede gecikmeden bakım uygulayarak sorun yaşamasına engel olabiliriz. Özellikle; sivilce ve akneli ciltlerin yağlardan arındırılması gereken yağlı bir cilde sahip olmaları nedeni ile daha çok sıkıntı oluşturabilen cilt tiplerine sahiptirler. Kayısı da sivilceler ve yağlı ciltler için etkili bir doğal bakım yönteminde kullanılan bitkisel bir meyvedir.

Kayısı; ciltteki fazla yağı arındırarak cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasına etkili bir fayda sağlamaktadır. Özellikle mevsiminde tazeyken maske yapımında kullanmanız daha fazla faydalı olacaktır. Kayısının içeriğinde bulunan potasyum cildi canlandırır ve sağlıklı görünüm oluşmasına olanak verir.

Kayısı Maskesi Tarifi

  • 3 adet kayısı
  • 2 çay kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Kayısının kabuklarını soyarak; bir rondodan geçirin iyice incelsin. İçerisine diğer malzemeleri koyun ve karıştırın. Bu karışımı yıkadığınız yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletin ve yıkayın. Kayısı maskesi güneş lekelerinin düzelmesinde de etkili olmaktadır. Haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

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