Siirt'in Kurtalan ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 23 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan ağabeyi, Jandarma Uzman Çavuş Kerem Aydın'ın, teröristlerle çatıştığı 10 nolu mevziyi ziyaret etti.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna, 10 Ekim 1997'de, 200 kişilik terörist grubu tarafından, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 uzman çavuş, 5 er ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Siirt'in Kurtalan İlçesi Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ağabeyinin şehit edildiği mahalledeki mevziyi ziyaret etti. Kaymakam Aydın, aynı saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Fariz Yalçın'ın çocuklarını dinlerken, duygu dolu anlar yaşandı.

'ARTIK BU TOPRAKLARDA TERÖR YOK, HUZUR VAR'

Kurtalan Kaymakamı Aydın, ağabeyinin 23 yıl önce PKK'lı teröristlerle çatışırken şehit olduğu mevziyi ziyaret ettiğini belirterek şöyle konuştu: "10 Ekim 1997 tarihinde, Akçalı karakoluna yaklaşık 200 kişilik terörist grubunun saldırdığı Akçalı mahallesine geldim. O gün teröristlerle göğüs göğüse çarpışan ağabeyimin de aralarında olduğu 7 askerimiz ve 2 korucumuz, burada şehit oldu. Terörist grubunun saldırdığı bu topraklarda bugün ben silahsız bir şekilde mevzilerde vatan mücadelesinin verildiği yerde incelemelerde bulunuyorum.

Bugün bu topraklarda terör yok. Akçalı köyüne baktığımda tarım, hayvancılık yapılan, sularının aktığı, insanlarının mutlu olduğu bir yer görüyorum. 90´lı yıllarda buralarda terör vardı, korku vardı. Bugün devletimizin gösterdiği terörle mücadele iradesiyle teröristler, buralardan silindi. 200 kişinin gezdiği yerlerde 1 kişi gezemiyor artık. Bugün bu topraklarda huzur var. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun. Vatan mücadelesinde şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Şu an görev yapan tüm kahramanlarımıza başarılar diliyorum. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin"