ÖSYM'nin uyguladığı Kaymakamlık sınav sonuçları belli oldu. Adaylar aşağıdaki linkten ulaşarak aday şifreleri ile giriş yapabilirler.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
KAYMAKAMLIK CEVAP KAĞITLARI YAYINLANDI
09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
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