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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaynar su dehşetinde Afgan koca serbest - Güncel son haberler
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Eşinin yüzüne kaynar su döken Afgan koca, adli kontrolle serbest

Kayseri'de, geçen salı günü tartıştığı Afganistan uyruklu eşi Zanab Noori'nin yüzüne kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Quasım A. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Afgan koca, sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı

Kaynar su dehşetinde Afgan koca serbest - Güncel son haberler
DHA

Kayseri'de, Afganistan uyruklu eşi Zanab Noori'nin (24) yüzüne kaynar su döken Quasım A. (29), adli kontrolle serbest bırıkaldı.

Olay, geçen salı gecesi, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Afgan Quasım A. ile eşi Zanab Noori arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

YÜZÜNE KAYNAR SU ATTI

Quasım A., eşi Zanab Noori'yi yüzüne attığı kaynar su ile yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zanab Noori'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

AFGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

Quasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Quasım A.'nın, verdiği ifadede, "Eşime ben bir şey yapmadım. Şişenin içinde kaynar su vardı. Bu yanlışlık sonucu yüzüne döküldü" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Quasım A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yüzüne kaynar su dökülen Afgan kadın ise, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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