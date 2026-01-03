Habertürk
        Kayseri'de 523 bin 600 makaron ele geçirildi

        Kayseri'de 523 bin 600 makaron ele geçirildi

        Kayseri'de 523 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 05:14 Güncelleme: 03.01.2026 - 05:15
        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yüklü miktarda makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 523 bin 600 makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara dolum makinesi, 24 bin boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.K'nin (35) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Arnavutköy'de 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

        Arnaavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D. zincir marketin önüne gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, marketin camları kırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #kayseri
        #haberler
        #Son dakika haberler
