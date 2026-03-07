Kayseri'de aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay anında kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi 3023 Sokak'taki bir evde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ferdi B, Boran B. ve Ejder B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ferdi B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan Hüseyin K. ve Veli K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
