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        Haberler Gündem Kayseri'de AVM'de asılsız 'canlı bomba' ihbarı

        Kayseri'de AVM'de asılsız 'canlı bomba' ihbarı

        Kayseri'de ankesörlü telefon üzerinden bir AVM'de asılsız 'Canlı bomba' ihbarı yaptığı tespit edilen 13 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 01:46 Güncelleme:
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        AVM'de asılsız 'canlı bomba' ihbarı
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        Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. AVM’de ankesörlü telefonla ‘canlı bomba’ şüphelisi birinin bulunduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre, AVM ve çevresine İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller ve aramalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılmadı

        Yapılan kamera incelemeleri ve çevre araştırmaları sonucunda ihbarı yapan kişinin M.B.T., olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan M.B.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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