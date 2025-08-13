Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
İHA'nın haberine göre operasyonda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. (45) yakalandı. M.T. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.