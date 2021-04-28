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Kayseri'de inşaat kazısında lahit bulundu

Kayseri'de bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit ve gözyaşı şişesi bulundu. Alanda ilk incelemeler yapılırken kazı çalışması durduruldu

Kayseri'de inşaat kazısında lahit bulundu
AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, temel kazısı yapıldığı sırada lahit ve gözyaşı şişesi bulunan inşaatın çalışması durduruldu.

AA'nın haberine göre bir firma tarafından Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde bulunan inşaat alanında temel için kazı yapıldığı sırada tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine, çalışanlar, durumu Kayseri Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Müze yetkilileri, inşaat çalışmasını durdururken, polis ekipleri alanda güvenlik önlemi aldı. Bölgede ilk belirlemelere göre lahit ve cam gözyaşı şişesi bulundu.

Tarihi eser kalıntılarının hangi döneme ait olduğu, kazı alanından alınan numunelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından incelenmesinin ardından belirlenecek.

Bir uzman ekibin de alanda arkeolojik kazı yapacağı öğrenildi.

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