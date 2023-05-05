Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kayseri'de otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı soludukları sırada meydana gelen patlamadan etkilenen 3 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı soludukları iddia edilen 3 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 34'üncü Sokak'ta meydana geldi. M.E.Ş, A.B. ve Y.Ç. isimli 3 arkadaş, park halindeki otomobilde bir araya geldi. İddiaya göre, 3 arkadaşın solumaya başladığı çakmak gazı nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada 3 arkadaş da yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

DHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarsus'ta otobüs ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
GÜNDEM Tarsus'ta otobüs ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
5 Mayıs Cuma 2023 BİM aktüel indirim ürünler kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta BİM aktüelde indirime giren fırsat ürünleri
GÜNDEM 5 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu
MSÜ TABAN PUANLARI 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
GÜNDEM 2023 MSÜ taban puanları
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır, hangi dualar ve sureler okunur? Diyanet İşleri ile adım adım cuma namazı doğru kılınışı
GÜNDEM Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı
Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 5 Mayıs Cuma 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı saatleri
GÜNDEM İl il cuma namazı saatleri
En güzel, resimli cuma mesajları: 5 Mayıs 2023 Cuma ayetli, dualı, hadisli, kısa, uzun, yeni Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri
GÜNDEM En güzel, resimli Cuma mesajları
SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA ekranı 2023: Genel seçim sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM Sandık görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE tarih netleşti! Kamu işçilerine ne kadar zam gelecek, zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç oranında zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
GÜNDEM Bakan Bilgin'den toplu iş sözleşmesi açıklaması!
2023 Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri: Hıdırellez Bayramı ritüeli ne zaman, saat kaçta ve nasıl yapılır?
GÜNDEM Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri neler?
Hıdırellez nedir, nasıl ortaya çıktı? Hızır ve İlyas efsanesi nedir? İşte Hızır Günü olarak nitelenen Hıdırellez'in bilinmeyen hikayesi
GÜNDEM Hızır Günü olarak adlandırılan Hıdırıllez'in hikayesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.