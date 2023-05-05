PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 34'üncü Sokak'ta meydana geldi. M.E.Ş, A.B. ve Y.Ç. isimli 3 arkadaş, park halindeki otomobilde bir araya geldi. İddiaya göre, 3 arkadaşın solumaya başladığı çakmak gazı nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada 3 arkadaş da yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.