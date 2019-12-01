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Kayseri'de pompalı dehşeti: 1 ölü

Kayseri'de Hacı Ahmet Çınar (31) kaldığı evde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü

Kayseri'de pompalı saldırı
DHA

Olay, gece saatlerinde sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanının giriş katında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen Hacı Ahmet Çınar, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu.

Olayın ardından eve gelen arkadaşları Çınar'ı kanlar içinde buldu. DHA'nın haberine göre; ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın öldüğünü belirledi. Polis, olayın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Çınar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 

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