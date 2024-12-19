Kayseri'de "Sosyal Yaşam Merkezi" açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Kentin yaşam kalitesini yükseltmek adına yaptığı projelere bir yenisini daha eklediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak, İldem-Yeşilyurt Mahallesi’nde modern bir yaşam alanı oluşturduk. 170 milyon TL'lik dev yatırımla hayata geçirilen İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, şehre sağlık, spor ve sosyal yaşam alanında önemli bir katkı sağlayacak" dedi.