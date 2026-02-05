Habertürk
        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin "Çıkar silahı sık lan şuna" dediği duyuldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 07:03 Güncelleme: 05.02.2026 - 07:09
        Trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı
        Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 31 Ocak’ta Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaptığı denetimde bir otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

        KAVGA ANI KAMERADA

        Bu olayın ardından 4 Şubat’ta sanal medyada trafikte yol verme tartışması sırasında karşı tarafı darbeden şüphelilerden birinin "Çıkar silahı sık lan şuna" ifadesinin yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenlerin 31 Ocak’ta 'dur' ihtarına uymayan ve sürücüsüne ceza yazılan otomobildeki şüpheliler olduğu tespit edildi. A.Y. (22), Ö.A. (22) ve E.K. (19) yakalanıp gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, 'dur' ihtarına uymamalarından önce yol verme tartışması yaşadıkları, karşı tarafı darbederek araçlarına zarar verdikleri tespit edildi. Araç sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ayrıca 5 bin 211 TL ek idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve otomobil trafikten men edildi.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Tüm kardeşlerimizi selamlarımızın en güzeliyle selamlıyor şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin siyaset kutbudur. Her insan b...
