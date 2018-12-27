KAYSERİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Kent merkezi ile Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile merkez ilçelerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

VALİLİK'TEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçelerde kaymakamlıklarca gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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