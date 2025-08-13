Kayseri'de yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Kayseri'de bir yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

Giriş: 13.08.2025 - 00:16 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:16

