Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri'de yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Güncel haberler

        Kayseri'de yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kayseri'de bir yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 00:16 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsünden 230 kilogram kaçak tütün çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'