Kayseri'deki olayların ardından peş peşe sağduyu açıklamaları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde amcasının 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Suriye uyruklu İ.A. (26) tutuklanırken, çocuk koruma altına alındı.

İstismar iddiasının ardından kentte çıkan olaylarda 14 emniyet mensubu ile bir itfaiye eri yaralandı. Cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşananlara ilişkin yayın yasağı getirildi.

Bunun ardından Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde kontrol ettiği bölgelerde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan videolarda, Türk bayraklarının parçalandığı görüldü. Tırların ve PTT’nin de taşlandığı iddia edildi. Bölgede asılı Türk bayrağının indirildiği de ileri sürüldü.

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Öte yandan konuyla ilgili peş peşe sağduyu açıklamaları geldi.

"ÜLKEMİZE KARGAŞA ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkede kargaşa çıkarmaya, milli politikaları zayıflatmaya çalışanların asla amaçlarına ulaşamayacaklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç işleyenin her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı göreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hiç kimse kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir. Provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaktır." "YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE EDEMEYİZ" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A'nın akrabası olan bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine çevredekilerce yakalandığını belirtti.

Suriye uyruklu I.A'nın vatandaşlarca güvenlik güçlerine teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: "Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'den sonra dağılmıştır. REKLAM Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, aziz milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz." İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN PROVOKASYONLARIN YAKINDAN TAKİP EDİLDİĞİNİ BELİRTTİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına neden olan provokasyonların yakından takip edildiğini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti: "Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin, kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır. Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalara destek olmak amacıyla, her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz." REKLAM BAKAN TUNÇ ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞINI HATIRLATTI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.