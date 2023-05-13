KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kayseri başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Kayseri ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ