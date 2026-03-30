Kayseri Entegre Katı Atık Projesi'ne onay

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Kayseri Entegre Katı Atık Projesi Fizibilite Raporu"nun onaylandığını duyurdu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası hâline gelen sıfır atık hareketine uygun olarak planlanan Kayseri Entegre Katı Atık Projesi Fizibilite Raporu onaylandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen onay hayırlı olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri Entegre Katı Atık Projesi ile Molu bölgesinde kurulacak tesisin 50 yıl atık bertarafını sağlayacağını belirterek, "İlimizde oluşan evsel nitelikli atıklar ile tehlikesiz nitelikli üretim atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine uygun yönetimini sağlayacak tesis, şehrin 50 yıllık atık bertarafını sağlayacak şekilde planlanmaktadır" diye konuştu.

Tesis hakkında bilgiler veren Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Mekanik Ayrıştırma Tesisi, Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi, Yakma Tesisi, Enerji Üretim Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Düzenli Depolama Sahası ve Yardımcı Ünitelerden oluşan tesisimiz; sıfır atık modeline göre planlanmış ve ülkemizde örnek gösterilebilecek tesisler arasında yer alacaktır. Projeye desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Projemiz şehrimize hayırlı olsun."