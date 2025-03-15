Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
Kayseri'de, anne M.A. ile erkek çocukları D.A. ve M.A., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğun cenazeleri morga kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı
Kayseri'de yürek yakan olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi.
ANNE İLE ÇOCUKLARI HAREKETSİZ BULUNDU
DHA'daki habere göre Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
ÜÇÜNÜN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
İLK BELİRLEMEYE GÖRE: SOBA ZEHİRLEDİ
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.