Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü! Kayseri'de, anne M.A. ile erkek çocukları D.A. ve M.A., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğun cenazeleri morga kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:49 facebook

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