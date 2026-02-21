Canlı
        Kayseri haberleri: Darp edilen anne: Şikayetim yok | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Darp edilen anne: Şikayetim yok!

        Kayseri'de, annesi H.Z.'yi darp ettiği iddiasıyla yargılanan sanık G.Z. 9 ay hapis cezasına çaptırıldı. G.Z.'nin katılmadığı duruşmaya SEGBİS ile katılan anne H.Z., "Alkollü gelince eve almak istemedim. Hepsi bu. Darp yok. Şikayetim de yok" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:58
        Darp edilen anne: Şikayetim yok!
        Kayseri’de, alkollü geldiği evde annesi ile tartışan G.Z., annesini darp ettiği iddiasıyla Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. G.Z.’nin katılmadığı duruşmaya SEGBİS ile katılan anne H.Z., "Alkollü gelince eve almak istemedim. Hepsi bu. Darp yok. Şikayetim de yok" dedi.

        İHA'daki habere göre yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti annesi H.Z.’ye karşı eylemi nedeniyle G.Z.’yi 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle yarışıyorlar

        UNESCO tarafından 2016'da Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilen Ani Antik Kenti'nde, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular, Türklerin Anadolu'ya girişleri adına tarihe ışık tutuyor. Ar...
