Tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle yarışıyorlar

UNESCO tarafından 2016'da Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilen Ani Antik Kenti'nde, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular, Türklerin Anadolu'ya girişleri adına tarihe ışık tutuyor. Ardahan da, tarihi geçmişi kültürel zenginliği ve doğal güzellikleriyle 1992'ye kadar ilçesi olduğu Kars ile yarışıyor.