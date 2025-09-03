Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Gayrimenkul danışmanı kaza kurbanı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Gayrimenkul danışmanı kaza kurbanı!

        Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada, gayrimenkul danışmanı olan Rabia Güler hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.N.D. ise tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 15:51 Güncelleme: 03.09.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gayrimenkul danışmanı kaza kurbanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de kaza, saat 00.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. M.N.D. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

        DHA'daki habere göre kazada, M.N.D. ve yanındaki Rabia Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ

        Gayrimenkul danışmanı olduğu öğrenilen Rabia Güler’in cenazesi, otopsi için morga konuldu. Yaralı sürücünün tedavisi ise sürüyor.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller