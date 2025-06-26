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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Hamile kadın ve bebeği öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Karnındaki bebeğiyle hayata veda etti!

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü Ş.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ş.A., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının, hamile olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:16
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        Karnındaki bebeğiyle can verdi!
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        Kayseri'de edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde, Ş.A.'nın sürücüsü olduğu otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücü Ş.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırdı.

        KARNINDAKİ BEBEĞİYLE CAN VERDİ

        Hamile olduğu öğrenilen Ş.A.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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