Karnındaki bebeğiyle hayata veda etti!
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü Ş.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ş.A., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının, hamile olduğu öğrenildi
Kayseri'de edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde, Ş.A.'nın sürücüsü olduğu otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İHA'daki habere göre çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücü Ş.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırdı.
KARNINDAKİ BEBEĞİYLE CAN VERDİ
Hamile olduğu öğrenilen Ş.A.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.