Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
Kayseri'de insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda 58 yaşındaki E.R., miras nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 83 yaşındaki babası M.R.'yi bıçakla öldürdü
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlu tarafından bıçakla öldürüldü.
AA'da yer alan habere göre ilçede evinde M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, E.R, babası M.R'yi bıçakladı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
İhbar üzerine adrese giden ekipler, M.R'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.R'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.