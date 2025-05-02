2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
Kayseri'de, 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Burak İsmailoğulları, boş arazide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Kayseri'de yaşayan Burak İsmailoğulları'ndan (24) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
TELEFONUNDAN SİNYAL ALINDI
DHA'daki habere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Matematik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İsmailoğulları'nın telefonundan, Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi’nde sinyal alındı.
SİLAHLA VURULMUŞ HAYATINI KAYBETMİŞ
Bu kapsamda bölgeye AFAD, JAK ve İHH ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İncesu ilçesi Süksün Mahallesi yakınlarındaki boş arazide İsmailoğulları tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İsmailoğulları'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, İsmailoğulları’nın tabancayla yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor.
Soruşturma devam ediyor.