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        Stadyumda görevli polislere hakaret eden taraftara 8 bin 840 lira ceza

        KayserisporileAdana Demirspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için Kayseri'ye gelen Adanademirspor taraftarı Ekrem D. (26), karşılaşma sonrası sosyal medyadan Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 442 gün karşılığı 8 bin 840 TL para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:37
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        Stadyumda görevli polislere hakaret eden taraftara 8 bin 840 lira ceza
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        KayserisporileAdana Demirspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için Kayseri'ye gelen Adanademirspor taraftarı Ekrem D. (26), karşılaşma sonrası sosyal medyadan Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 442 gün karşılığı 8 bin 840 TL para cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl Süper Lig'in 12'nci haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşmasının ardından meydana geldi. İddiaya göre, karşılaşmayı izlemek için Adana'dan Kayseri'ye gelen Ekrem C., stadyumda görevli polis ekiplerinin bir olaya biber gazı ile müdahale etmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriyeleri sonucu Ekrem C.'nin, "Kayseri stadyumunda görev yapan çevik kuvvet arkadaşlar sizin yaptığınız zulüm, biber gazı çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar. Sizin ne kadar karaktersiz olduğunuzu anladık. Kamera kayıtlarına bakılsın, ceza neyse herkes hakkını alsın" şeklinde yorum yaparak hakaret ettiği belirlendi. Şikayet üzerine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan şüpheli hakkında dava açıldı.

        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına taraflardan kimse katılmadı. Sanık Ekrem C., önceki duruşmalarda alınan ifadesinde, "Maça gitmiştim. Merdivenden çıkarken kargaşa olduğunu gördüm. Polisler biber gazı sıktılar. Bana da biber gazı geldi. Haksız yere canım yandığı için bu paylaşımı yaptım. Suç olduğunu öğrenince hemen sildim. Çok pişmanım" dedi.

        Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ekrem C.'yi, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 442 gün karşılığı 8 bin 840 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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