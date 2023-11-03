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        Bakan Özhaseki: Millet bahçesi projemiz 80 milyon metrekareyi geçti (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:03 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:05
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        Bakan Özhaseki: Millet bahçesi projemiz 80 milyon metrekareyi geçti (2)
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        GENBAHÇESİNİZİYARET ETTİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 'Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından, kampüs içinde bulunan Gen Bahçesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Bakan Özhaseki, buradaki ziyaretinden sonra bir mağaza ve bir marketin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Burası benim baba ocağım. Yıllardır Ankara'dayım. Sizler yetki veriyorsunuz. Gidip gayret ediyoruz. Şimdi de aynı gayretin, sizlere hizmet etmenin elbette ki mutluluğunu yaşıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Fakat bu coğrafya zor bir coğrafya. Burada binlerce yıl kalmış bir devlet, bir millet yok. Bunu bilin. Buraya bazı tarihçiler 'gel-geç coğrafyası' da diyorlar. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada ayakta kalmanın, bağımsız olmanın, bayrağın dalgalanmasının, ezanın okunmasının tek bir şartı var. Bu da güçlü olmaktır. Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir. Güçlü olmazsanız sizi yaşatmazlar. Bir taraftan PKK'yı başınıza sararlar bir taraftan FETÖ'yü sararlar başka türlü sıkıntılar çıkarırlar. Ülkeyi bölmek için her şeyi yaparlar. Senelerdir zaten bunları yapıyorlar. Çok şükür 21 yıldır iktidarız" ifadelerini kullandı.

        'HER TÜRLÜ SİLAHIMIZI YAPIYORUZ'

        Sözlerini sürdüren Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte olmanın beraber yol yürümenin de onurunu taşıyorum üzerimde. Gece gündüz demeyen bir çalışma azmi var. Sabahlara kadar çalışan bir ortamı var. Bazen uykusunu alamadığı halde bazen rahatsız olduğu durumlarda, dinlenmeye ihtiyacı olduğu dönemlerde bile bir kenara çekilip de istirahat ettiğini görmedim. Gece, gündüz demeden uğraşır. En son çalışmalar biterken kendine gelen mektuplara bakar. İçerisinden vatandaşlara döner. Birkaç kere şahit oldum. Bir kadın bir mektupta, 'benimle hastanede ilgilenmediler efendim' diye ağlıyordu. Kadına telefon açtı ve 'Ben Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Kadıncağız inanamıyor ve 'Allah aşkına doğru söyle, beni işletmiyorsun değil mi?' dedi. Cumhurbaşkanımız, özel sağlık ekiplerini gönderdi. Onlara 'hastaneye götürün ve ilgilenin, son halini bana söyleyin' dedi. Bir taraftan da kötülere karşı dimdik ayakta duralım diye askeri yatırımlar yapıyoruz. İHA'mızı, SİHA'mızı, helikopterimizi, tankımızı ve savaşacak her türlü silahımızı yapıyoruz. O kötülere hayatı dar ediyoruz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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