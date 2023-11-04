Tartıştığı kocasını bıçaklayıp öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Kayseri'deşiddetgördüğünü öne sürdüğü kocası Ahmet Uluyol'u bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ölen Ahmet Uluyol'un cansız bedeni yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan teslim alınarak memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

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