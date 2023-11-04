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        Tartıştığı kocasını bıçaklayıp öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:45
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        Tartıştığı kocasını bıçaklayıp öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Kayseri'deşiddetgördüğünü öne sürdüğü kocası Ahmet Uluyol'u bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

        Öte yandan, ölen Ahmet Uluyol'un cansız bedeni yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan teslim alınarak memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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