Zübeyir Bekiroğlu: Ecdadın mirasını geleceğe aktarmak için gayret ediyoruz Kayseri'de düzenlenen 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1'inci Lig D Grubu Müsabakaları sona erdi. Grup karşılaşmaları sonucusu birinci olan Uşak 1 Eylül Atlı Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 4 takımdan biri oldu. Grup maçlarını Kayseri'de takip eden Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, "Bizim kültürümüzde at büyük bir öneme sahip. Biz de ecdadın bize bırakmış olduğu bu mirası çocuklarımıza taşıyarak geleceğe aktarmak için gayret ediyoruz" dedi.

Kayseri'de düzenlenen 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1'inci Lig D Grubu Müsabakaları sona erdi. Grup karşılaşmaları sonucusu birinci olan Uşak 1 Eylül Atlı Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 4 takımdan biri oldu. Grup maçlarını Kayseri'de takip eden Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, "Bizim kültürümüzde at büyük bir öneme sahip. Biz de ecdadın bize bırakmış olduğu bu mirası çocuklarımıza taşıyarak geleceğe aktarmak için gayret ediyoruz" dedi.

2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1'inci Lig D Grubu Müsabakaları´na Kayseri ev sahipliği yaptı. 2 şehirden, 4 takım ve 60 sporcunun katıldığı müsabakalar, Uşak 1 Eylül Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Dadaş Atlı Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşma ile sona erdi. Mücadelede Uşak temsilcisi 36 puan alarak galip gelerek, D Grubunu birinci bitirirken, Erzurum ekibi ise 6.5 puan alarak grubu 2'nci sırada tamamladı. Müsabakalar sonunda; üçüncü Akıncılar Atlı Spor Kulübü ve dördüncü de Eşme 3 Eylül Atlı Spor Kulübü oldu.

"15 GÜN SONRA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI OLACAK"

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Burada bir takımımız finale, bir takımımız da 2'nci Lig'e düşecek. Gayet zevkli maçlar geçiyor. Atlı cirit, bizim ata sporumuz, ecdat yadigarı sporumuz. 15 gün sonra Kayseri'de düzenlenen D grubu birincisinin de arasında olduğu 4 grubun birincisi Türkiye Şampiyonu olabilmek için mücadele edecek ve sezonu kapatmış olacağız. İnşallah, kazasız belasız bir şekilde müsabakaların tamamlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"YİĞİTLİĞİMİZİN VE CESARETİMİZİN SEMBOLÜ"

Atlı sporculuğun Türk kültüründeki önemine de değinen Başkan Bekiroğlu, "Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş atlı ata sporlarımız var. Çevgan, atlı güreş ve cundilik gibi geleneksel sporlarımızı da yavaş yavaş harekete geçirmeye başladık. Milli takımımız atlı okçulukta Avrupa Şampiyonu oldu. Büyük başarılara imza atıyoruz. Dünyada da sözümüzü söyletmeye, Türk'ün gücünü orada da hissettirmeye başladık. Atı; yiğitliğimizin, cesaretimizin sembolü olarak gördük. Hem de kendimize yoldaş olarak gördük. Bizim kültürümüzde at büyük bir öneme sahip. Biz de ecdadın bize bırakmış olduğu bu mirası çocuklarımıza taşıyarak, geleceğe aktarmak için gayret ediyoruz. Hergün değişik bir ilde müsabakalarıız, rahvan yarışlaımız var. Atlı ciritten artık seyirciler daha çok keyif alıyorlar. İnşallah bu dokunuşlarla beraber atlı sporlarımızda umut ettiğimiz özlediğimiz yere doğru hızla koşacağız" ifadelerini kullandı.

"KÖYDE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DÜZENLEDİK"

Son dönemde yaptıkları projelerden de bahseden Zübeyir Bekiroğlu, "Artık büyük adımlar atıyoruz. Geçen haftalarda Kökbörü Türkiye Şampiyonası'nı bir köyde yaptık. Artık Türkiye'de bir köyde bile Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Bu imkanları bize sunan devletimize teşekkür ediyoruz. Buralarda bile şampiyonalar yapabileceğimiz alanlar bize tahsis ediliyor. Bunlar çok önemli şeyler. İnşallah devletimizin desteği ile yaşayan tarihi çocuklarımıza seyircilerimize anlatabilmek adına müacedele ediyoruz" dedi.