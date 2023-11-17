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        Fırtınanın uçurduğu demir panel çarpınca çatıdan düşen işçi, toprağa verildi

        KAYSERİ'de,inşaatta çalışırken fırtına nedeniyle kopan demir panel çarpınca dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten düşerek ölen işçi Orhan Çağlıbaygil (53), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:10
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        Fırtınanın uçurduğu demir panel çarpınca çatıdan düşen işçi, toprağa verildi
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        KAYSERİ'de,inşaatta çalışırken fırtına nedeniyle kopan demir panel çarpınca dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten düşerek ölen işçi Orhan Çağlıbaygil (53), toprağa verildi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı 894 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Orhan Çağlıbaygil, çatıda çalışırken aniden etkili olan sağanak ve fırtınaya yakalandı. Fırtınanın etkisiyle çatıdan kopan panellerden biri Orhan Çağlıbaygil´e çarptı. Talihsiz işçi dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Orhan Çağlıbaygil´in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Orhan Çağlıbaygil'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Hulusi Akar Camii´nde kılınan cenaze namazına Çağlıbaygil'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Orhan Çağlıbaygil, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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