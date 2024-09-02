Kayseri'de sünger fabrikasında yangın (2)
KONTROLALTINA ALINDIKayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada zarar oluştu. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
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