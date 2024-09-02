Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sünger fabrikasında yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIKayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:19 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de sünger fabrikasında yangın (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada zarar oluştu. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        İsrail'de genel grev başladı
        İsrail'de genel grev başladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında

        Benzer Haberler

        Kayseri'de sünger fabrikasında yangın
        Kayseri'de sünger fabrikasında yangın
        Kayseri'de sünger fabrikasında yangın çıktı
        Kayseri'de sünger fabrikasında yangın çıktı
        Kayseri'de yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi
        Kayseri'de yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi
        Defineciler, boşaltılan mahalledeki tarihi ilkokulu talan etti
        Defineciler, boşaltılan mahalledeki tarihi ilkokulu talan etti
        Akar ve Büyükkılıç, Kıranardı Mahallesi'nde pilav şenliğine katıldı
        Akar ve Büyükkılıç, Kıranardı Mahallesi'nde pilav şenliğine katıldı
        Yemek borusu oluşmadan doğan 2 aylık bebek, midesine takılan tüple besleniy...
        Yemek borusu oluşmadan doğan 2 aylık bebek, midesine takılan tüple besleniy...