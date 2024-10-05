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        Yolcuların, otomobillerin açılır tavanı ve camından çıkarak seyrine para cezası

        KAYSERİ'de, trafikte seyir halindeyken aracın açılan tavanından yolcu konumundaki kişileri dışarı çıkarıp trafikte korna çalarak seyreden iki otomobilin sürücüsüne 1380'er TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 23:03 Güncelleme: 05.10.2024 - 23:05
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        Yolcuların, otomobillerin açılır tavanı ve camından çıkarak seyrine para cezası
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        KAYSERİ'de, trafikte seyir halindeyken aracın açılan tavanından yolcu konumundaki kişileri dışarı çıkarıp trafikte korna çalarak seyreden iki otomobilin sürücüsüne 1380’er TL ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; otomobillerin açılır tavanlarından ya da kapılarından dışarı sarkmalarına izin verip korna çalarak seyir halinde olan araçların görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, araçları tespit etti. Ekipler, ‘karayolları trafik kanununa muhalefet’ suçundan araç sürücülerine 1380’er TL olmak üzere toplam 2 bin 760 TL para cezası uyguladı. Ekipler tarafından, trafiği tehlikeye düşüren, drift yapan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadelenin devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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