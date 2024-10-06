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        Babasının kaset ve video çalar koleksiyonu ile nostaljik çiğ köfte dükkanı açtı

        KAYSERİ'nin Talas ilçesinde hayalini kurduğu çiğ köfte dükkanı açan Oktay Gök (20), babasının 40 yıllık koleksiyonunu devralıp işletmesini tarihi plak, kaset ve film afişlerinin de aralarında olduğu nostaljik bin eser ile donattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:55
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        Babasının kaset ve video çalar koleksiyonu ile nostaljik çiğ köfte dükkanı açtı
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        KAYSERİ’nin Talas ilçesinde hayalini kurduğu çiğ köfte dükkanı açan Oktay Gök (20), babasının 40 yıllık koleksiyonunu devralıp işletmesini tarihi plak, kaset ve film afişlerinin de aralarında olduğu nostaljik bin eser ile donattı. Nostalji tutuklarının dükkanına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gök, “Gelenler çok şaşırıyor. Burada sadece çiğ köfte yenilmiyor. İsteyen gelip eski plaklardan şarkısını dinleyip gidebiliyor” diye konuştu.

        Kıbrıs’ta özel bir üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğrenim gören Oktay Gök, eğitimini yarıda bırakıp geldiği memleketi Kayseri’nin Talas ilçesinde ticarete atılmaya karar verdi. Hayali olan çiğ köfte dükkanını açan Oktay Gök, işletmesinin içini babasının 40 yıldır kaset ve video çalar başta olmak üzere bine yakın nostaljik eseri ile tasarlamak istedi. Babası Erdal Gök’ten koleksiyonunun bir kısmını satın bir kısmını da hediye alan Gök, kentin ilk ve tek nostaljik çiğ köfte dükkanını açtı. Dükkan, nostalji tutkunlarından ilgi görmeye başladı.

        ‘ESKİ PLAKLARI DİNLEYİP GİDEBİLİYORLAR’

        Farklı bir işletme olmasını istediğini belirten Oktay Gök, “Dükkanı babam ile birlikte beğendik. İçini nasıl konseptte yapacağımızı düşündük. Farklı bir şey yapmak istedim. 2 yıl Kıbrıs’ta üniversite okudum. Oraya alışamadım ve Kayseri’ye geldim. Babamın biriktirdiği kaset ve video çalarları aldım. Genç müşterilerimiz daha çok seviyor. İlk kez gelenler çok şaşırıyor. Babam ilk başta koleksiyonunu vermek istemedi. Yarısını satın aldım. Yarısını hediye etti. Kayseri’de bu şekilde nostaljik ilk çiğ köfte dükkanını açtım. Gelenler çok şaşırıyor. Burada sadece çiğ köfte yenilmiyor. İsteyen gelip eski plaklardan şarkısını dinleyip gidebiliyor” diye konuştu.

        ‘ŞAŞIRIYORLAR’

        Çiğ köfte dükkanı açmanın hayali olduğunu belirten Gök, “2 sene Kıbrıs’ta okudum. Oraya alışamadım. Kayseri’yi ve ailemi özledim. Okulu yarıda bıraktım. Ardından da hayalim olan çiğ köfte dükkanını açtım. Ailem ilk başta güzel tepki vermedi. Annem okula devam etmemi istedi. Arkadaşlarım böyle bir şey beklemiyordu. Dükkana gelince çok şaşırıyorlar. ‘Böyle bir şey görmedik’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

        Dükkanın müşterilerinden Murat Avkıran ise “Atmosferi çok güzel daha önce hiç böyle bir yer ile karşılaşmadım. Çok merak ettiğim bir şeydi. Hepsini burada görebildim. Hem çiğ köfte yiyip hem de nostalji yapıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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