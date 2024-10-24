Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti

        ESKİ Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu (93), Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİ Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu (93), Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Çakmakoğlu, yarın memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.

        Ankara'da yaşayan eski Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu (93), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Çakmakoğlu'nun cenazesinin Kayseri'ye getirileceği ve yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ayakkabı tabanına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de ayakkabı tabanına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı
        Ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
        Ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
        Kayseri'de jandarma 246 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Kayseri'de jandarma 246 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının öldürülmesinde 3...
        3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının öldürülmesinde 3...
        Bıçakla saldıran bipolar hastasını silahla öldüren 3 sanığın yargılanmasına...
        Bıçakla saldıran bipolar hastasını silahla öldüren 3 sanığın yargılanmasına...
        Başkan Büyükkılıç'tan MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
        Başkan Büyükkılıç'tan MHP'ye hayırlı olsun ziyareti