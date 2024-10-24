Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan eski Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu (93), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Çakmakoğlu'nun cenazesinin Kayseri'ye getirileceği ve yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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