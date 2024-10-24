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        Eniştesini vurup, otomobille üzerinden geçen kayınbiradere 18 yıl hapis

        KAYSERİ'de tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) tabancayla öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen güvenlik görevlisi Yener Koçer (44), tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:50
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        Eniştesini vurup, otomobille üzerinden geçen kayınbiradere 18 yıl hapis
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        KAYSERİ'de tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) tabancayla öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen güvenlik görevlisi Yener Koçer (44), tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 3 Mart'ta saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet eden Sertan Temel, yere yığıldı. Otomobiline binen Koçer, yerdeki eniştesinin üzerinden geçip, bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolünde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer ise kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yener Koçer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        'HAYATIMI KARARTTI'

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Koçer hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Davanın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Yener Koçer ile ölen Sertan Temel'in şikayetçi yakınları hazır bulundu. Olayda kendini savunduğunu söyleyen sanık Koçer, "Daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı almıştık. Bir şekilde bu kararları deldi. Ablama uyuşturucu kullanması yönünde baskı yapıp, üzerinde sigara söndürüyormuş. Beni tehdit ediyordu. Hayatımı kararttı. Bu zamana kadar karıncaya zarar vermedim. Olay anlık gelişti. Kendimi korumak amaçlı sıktım. Sonrasında şuurumu kaybettim" dedi.

        Sertan Temel'in babası ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık Yener Koçer'i 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 18 yıl hapse düşürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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