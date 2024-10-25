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        Kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden hırsızlık yapan şüpheliye tutuklama

        KAYSERİ'de kendisini polis olarak tanıtıp, arama yapacağı bahanesiyle girdiği evden, para ve ziynet eşyası çalan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:27 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:30
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        Kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden hırsızlık yapan şüpheliye tutuklama
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        KAYSERİ'de kendisini polis olarak tanıtıp, arama yapacağı bahanesiyle girdiği evden, para ve ziynet eşyası çalan H.A. (40), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis olarak tanıtıp, arama yapacağı bahanesiyle girdiği evden para ve ziynet eşyası çalan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. yakalandı. Yapılan aramalarda tüfek ve 13 fişek ele geçirildi. H.A.'nın girdiği evden aldığı para ve ziynet eşyaları da sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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