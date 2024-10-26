Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kazada yaralanan öğretmen, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

        KAYSERİ- Ankara yolunda kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan öğretmenlerden Cafer Yıldız da tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 01:20 Güncelleme: 26.10.2024 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada yaralanan öğretmen, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ- Ankara yolunda kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan öğretmenlerden Cafer Yıldız da tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi. 15 gün önce yaşanan kazada hafif ticari araçtaki öğretmen Hasan Kale ile sürücü Yahya Karaca yaşamını yitirmişti. 

        Kaza, 9 Ekim'de saat 17.00 sıralarında Kayseri- Ankara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale, merkezdeki evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada, mahallede yaşayan Yahya Karaca, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla durağa yanaşarak öğretmenleri aldı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Kamyon pancar tarlasına uçarken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karaca ve Kale, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. 

        15 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Kazada yaralanan 3 öğretmenden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cafer Yıldız, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Yıldız, bugün kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi
        Kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden hırsızlık yapan şüpheliye tu...
        Kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden hırsızlık yapan şüpheliye tu...
        Kayseri 6. Bilim Şenliği başladı
        Kayseri 6. Bilim Şenliği başladı
        Hacılar Belediyesi Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçeyi Türk bayraklarıyla dona...
        Hacılar Belediyesi Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçeyi Türk bayraklarıyla dona...
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipli...
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipli...
        Kocasinan Belediyesi, ekim ayı birinci oturumunun ek meclis toplantısı yapı...
        Kocasinan Belediyesi, ekim ayı birinci oturumunun ek meclis toplantısı yapı...