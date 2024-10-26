Kazada yaralanan öğretmen, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

KAYSERİ- Ankara yolunda kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan öğretmenlerden Cafer Yıldız da tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi. 15 gün önce yaşanan kazada hafif ticari araçtaki öğretmen Hasan Kale ile sürücü Yahya Karaca yaşamını yitirmişti.

Kaza, 9 Ekim'de saat 17.00 sıralarında Kayseri- Ankara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale, merkezdeki evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada, mahallede yaşayan Yahya Karaca, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla durağa yanaşarak öğretmenleri aldı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Kamyon pancar tarlasına uçarken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karaca ve Kale, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.